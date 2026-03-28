В России с 1 апреля ужесточается контроль за продажей маркированных товаров

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила работы с маркированной продукцией. Кассовое оборудование начнёт автоматически блокировать продажу товаров, если система «Честный знак» выявит отсутствие действующих сертификатов или деклараций, сообщает «Вести Татарстан».

Под ограничения попадут духи, туалетная вода, пиво, обувь, вода в упаковке и шины, введённые в оборот после 1 сентября 2025 года. Если информация о недействительности документов поступит в систему, реализовать такой товар станет невозможно ни в рознице, ни со склада.

Механизм контроля выглядит следующим образом: продавец считывает код маркировки, касса направляет запрос в «Честный знак» и в режиме реального времени получает данные о товаре. Если код отсутствует в системе, товар не был легально введён в оборот, истёк его срок годности или он заблокирован по решению госорганов, операция прерывается. При отсутствии интернет-соединения касса использует локальную базу магазина.

Аналогичные меры контроля уже действуют для сигарет, молочной продукции, антисептиков, велосипедов и ветеринарных препаратов.