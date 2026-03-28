news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 28 марта 2026 21:12

В России с 1 апреля ужесточается контроль за продажей маркированных товаров

Читайте нас в
Телеграм

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила работы с маркированной продукцией. Кассовое оборудование начнёт автоматически блокировать продажу товаров, если система «Честный знак» выявит отсутствие действующих сертификатов или деклараций, сообщает «Вести Татарстан».

Под ограничения попадут духи, туалетная вода, пиво, обувь, вода в упаковке и шины, введённые в оборот после 1 сентября 2025 года. Если информация о недействительности документов поступит в систему, реализовать такой товар станет невозможно ни в рознице, ни со склада.

Механизм контроля выглядит следующим образом: продавец считывает код маркировки, касса направляет запрос в «Честный знак» и в режиме реального времени получает данные о товаре. Если код отсутствует в системе, товар не был легально введён в оборот, истёк его срок годности или он заблокирован по решению госорганов, операция прерывается. При отсутствии интернет-соединения касса использует локальную базу магазина.

Аналогичные меры контроля уже действуют для сигарет, молочной продукции, антисептиков, велосипедов и ветеринарных препаратов.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

28 марта 2026
Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

28 марта 2026
Новости партнеров