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В России с 1 апреля для получения водительского удостоверения будут требовать СНИЛС
В России с 1 апреля, чтобы получить допуск к сдачи экзамена на права и потом для получения водительского удостоверения, нужно будет предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). При этом нововведение коснется не всех, говорится в постановлении правительства РФ.
Исключения составят случаи, когда кандидатом в водители являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД РФ. Кроме того, новые правила получения не затронут лиц без гражданства России, не имеющих СНИЛСа.
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