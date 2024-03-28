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Общество 28 марта 2024 10:50

В России с 1 апреля для получения водительского удостоверения будут требовать СНИЛС

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В России с 1 апреля для получения водительского удостоверения будут требовать СНИЛС
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России с 1 апреля, чтобы получить допуск к сдачи экзамена на права и потом для получения водительского удостоверения, нужно будет предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). При этом нововведение коснется не всех, говорится в постановлении правительства РФ.

Исключения составят случаи, когда кандидатом в водители являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД РФ. Кроме того, новые правила получения не затронут лиц без гражданства России, не имеющих СНИЛСа.

#водительские права #документы #Россия
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