В России ряд иностранцев может лишиться пенсий с 2023 года

С 2023 года живущие в России иностранцы, у которых истек либо аннулирован вид на жительство, почти сразу будут лишаться пенсий. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В настоящее время иностранцы с просроченными документами продолжают получать пенсии, так как Пенсионный фонд начисляет их по сведениям МВД, а информация оттуда не всегда приходит своевременно.

Справиться с проблемой, считает эксперт, поможет единый реестр сведений о населении. Он систематизирует данные о жителях России, в том числе иностранцах, и позволит почти сразу «обнулять» выплаты после окончания действия вида на жительства. Сейчас проект находится в разработке, а в 2022 году будет пополняться необходимой информацией. Планируется, что он начнет работать с января 2023 года.

«Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору», — добавила Григорьева.