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Ру Тат
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Недвижимость
4 июля 2022  06:43

В России риэлторы стали в 2,4 раза чаще продавать свой бизнес

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Количество объявлений о продаже бизнеса от риэлторов выросло в России. Аналитики подсчитали, что их стало больше в 2,4 раза больше, пишет «Коммерсант».

Средняя стоимость готового бизнеса составляет 540 тыс. рублей.

Рост числа желающих продать свой бизнес в сфере недвижимости эксперты связывают с «разбалансировкой рынка».

По разным данным количество просмотров объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках сократилось от 48% до 29%.

#Недвижимость #риелтор #бизнес
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