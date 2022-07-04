В России риэлторы стали в 2,4 раза чаще продавать свой бизнес

Количество объявлений о продаже бизнеса от риэлторов выросло в России. Аналитики подсчитали, что их стало больше в 2,4 раза больше, пишет «Коммерсант».

Средняя стоимость готового бизнеса составляет 540 тыс. рублей.

Рост числа желающих продать свой бизнес в сфере недвижимости эксперты связывают с «разбалансировкой рынка».

По разным данным количество просмотров объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках сократилось от 48% до 29%.