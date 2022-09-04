В России резко упал спрос на айтишников

С начала года в России на 55% увеличилось количество соискателей в IT-сфере, а число свободных вакансий при этом сократилось на 25%. Такую ситуацию эксперты объясняют тем, что на рынке появилось много молодых специалистов, обучившихся профессии на онлайн-курсах – как правило, компании предпочитают искать высококвалифицированных сотрудников.

В начале года насчитывалось более 114 тыс. вакансий в IT, а в августе это количество снизилось до 85 тыс., пишет РБК. Количество резюме увеличилось на 55%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 12%.

В числе прочего рост соискателей объясняют тем, что в Россию вернулись покинувшие страну специалисты. При этом онлайн-обучение в IT-сфере остается самым востребованным среди других подобных курсов.