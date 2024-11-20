В России решили создать организацию по фактчекингу

В России решили создать фактчекинговую организацию Global Factсhecking Network (GFCN). Об этом сообщил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, чьи слова приводит «Газета.ru».

Как сказал спикер, на сегодняшний день в мире часто обсуждают тему борьбы с фейками. Но при этом на практике в мировом сообществе есть лишь две действующих фактчекинговых организации, которые не могут охватить все страны. В связи с этим, в России и решили создать такую же организацию.

По его словам, предлагается объединить международное фактчекерское сообщество вокруг тех, кто разделяет те же взгляды и ценности, определить единые стандарты фактчекинга и системного обучения, а также внедрить эффективный инструментарий для борьбы с фейками.

«Диалог» планирует выполнять образовательную функцию, причем как в онлайн, так и в офлайн форматах.