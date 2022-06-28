В России разрешили регистрировать новорожденных по месту жительства родителей

При желании россияне смогут указывать в свидетельстве о рождении ребенка свое место жительства, а не то, где малыш появился на свет. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Причиной изменений стало то, что из-за закрытия родильных отделений в некоторых населенных пунктах и отправки рожениц в крупные центры родители не могут записать своих малышей по месту жительства. Таким образом, в стране значительно выросло число детей, которые были записаны не в том населенном пункте, где проживают их родители.