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В России разрешили блокировать счета попавших под санкции иностранных граждан
В России разрешили блокировать денежные средства и запрещать проводить финансовые операции иностранным юридическим и физлицам. Закон подписал Президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новация устанавливает порядок применения экономических спецмер, а также утверждает список организаций, на которые распространяется режим ограничений, в том числе ломбарды, кредитные кооперации, операторы связи, микрофинансовые организации и пр.
При этом, иностранный гражданин для обеспечения себя и своей семьи при отсутствии самостоятельных источников доход имеет право получать зарплату в размере до 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи и оплачивать медицинские услуги с таким же ограничением.
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