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Общество 15 ноября 2026 10:23

В России разрешена работа детей младше 14 лет в сфере искусства

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Дети младше 14 лет могут официально работать в кино, театрах, цирках, а также театральных и концертных организациях. Такое же исключение предусмотрено для юных спортсменов. Об этом РИА Новости рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Для заключения трудового договора необходимо письменное согласие одного из родителей или опекуна и разрешение органов опеки. Юным спортсменам также нужно пройти предварительный медицинский осмотр.

Захаренкова отметила, что важно сохранять перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. По ее словам, здоровье, безопасность и образование детей должны оставаться главными приоритетами.

#профсоюзы #работающая молодежь #подростки
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