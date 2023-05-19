В России появится стандарт аккредитации халяль для отелей и ресторанов

Для развития халяль-туризма в России необходимо разработать стандарт для отелей и ресторанов. Сейчас специалисты уже занимаются его созданием. Об этом на сессии KazanForum «Гостеприимство по стандартам халяль» сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Порядка 15% жителей нашей страны – мусульмане. Поэтому туристическая инфраструктура дожна соответствовать и их религиозным требованиям. Причем эта цифра растет: объем рынка товаров и услуг халяль ежегодно в мире составляет порядка 1,2-1,5 трлн долларов. Существует стандарт отелей и ресторанов ОИС, нам же только предстоит разработать свой. Эта работа уже началась. Я призываю коллег принимать участие в его создании», – отметил он.

Уже аккредитован центр «Роскачество. Халяль», который в перспективе будет заниматься оценкой и выдачей сертификатов для заведений.

Протасов пояснил, что стандарт ОИС включает в себя три категории: А, B, C, каждая из которых имеет свои требования. В России планируют создать похожую систему.

Одним из лидеров халяль-туризма в России является Татарстан. По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, успех кроется не только в качестве сервисов, но и в уважении к каждому гостю.

«Мы начали изучать направление халяль несколько лет назад. В Татарстане живут много мусульман и христиан, поэтому для нас принцип дружного сосуществования между конфессиями стал ключевым. Когда мы начали понимать стиль жизни халяль, поняли, что наряду с качеством сервиса, критически важно относиться с уважением и вниманием к традициям и культуре наших гостей», – поделился Иванов.

В Татарстане на сегодняшний день уже открыто огромное количество ресторанов и гостиниц, придерживающихся принципов халяль. В ближайшие годы ожидается скачок туризма из мусульманских стран, что спровоцирует открытие все новых заведений и улучшение качества сервиса.