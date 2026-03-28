Общество 28 марта 2026 16:02

В России разработают новый ГОСТ на пироги, пирожки и слоёную выпечку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Национальный стандарт на хлебобулочную продукцию планируют создать в рамках Программы стандартизации на 2026 год. Об этом РБК сообщили в Росстандарте, уточнив, что проекты документов в ведомство пока не поступали.

Новые требования будут направлены на закрепление единых норм качества при сохранении традиционных рецептур и внедрении современных технологий. Процесс разработки включает несколько этапов: подготовку и рассмотрение первых редакций, публичное обсуждение не менее 60 дней, доработку с учётом замечаний и последующую экспертизу. К работе привлекут профильный технический комитет, представителей отрасли, научные организации и регуляторов.

В топе
Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

28 марта 2026
Зиннур Хуснияр: Печатная продукция для татарских детей должна быть высочайшего качества

Зиннур Хуснияр: Печатная продукция для татарских детей должна быть высочайшего качества

27 марта 2026
Новости партнеров