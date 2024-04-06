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В России разработают индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой
В России разработают индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой. Такие поручение вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал Минэкономразвития, сообщается в телеграм-канале Кабмина.
«Как сказал на недавнем совещании Президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы для развития, служит точкой роста <...> Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, для того чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан», — сказал вице-премьер.
По его словам, Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, стало модно отдыхать в стране. Внутренний турпоток постоянно растет: в 2023 году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022-м.
Фото: телеграм-канал Правительства РФ
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