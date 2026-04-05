Общество 5 апреля 2026 17:36

В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В России появится ГОСТ на антимоскитные сетки, который будет содержать предупреждающую информацию об опасности открытых окон в помещении с детьми, сообщила ТАСС председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Она отметила, что некоторые виды таких сеток способны выдержать вес небольшого домашнего животного, но они совершенно не защищают от выпадения детей. Когда родители рассчитывают, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией, добавила она.

Глава комитета пояснила, что в действующих ГОСТах на оконные конструкции не прописаны нормативы размера информирующего знака, места и технологии его нанесения. Если зайти на маркетплейс и посмотреть, какие там продаются сетки, то нигде не увидишь знаков предостережения, подчеркнула Буцкая.

По новому ГОСТу на сетки должна будет наноситься предупреждающая информация о том, что нельзя открывать окно, если в комнате есть ребенок. Предостережение разместят на видном месте, чтобы каждый раз при открытии окна родители его видели. Отдельно будет прилагаться информация о существующих фиксаторах и блокираторах для окон. Таким образом, каждый, кто покупает антимоскитные сетки, будет знать, что в комплекте к ней должен продаваться блокиратор открытия окна, заключила Буцкая.

#дети #безопасность #падение из окна #депутат госдумы
