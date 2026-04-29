В России разработают единый стандарт для комнат матери и ребенка на вокзалах, в портах и аэропортах, а также проведут конкурс на самый «семейный» вокзал страны, сообщает официальный информационный портал Объясняем.РФ. Решение принято на заседании Госсовета.

Согласно сообщению, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко сообщил, что экспертная комиссия совместно с Общественной палатой РФ проверит, насколько транспортная инфраструктура удобна для семей с детьми. Для этого составят специальные чек-листы для аэропортов, вокзалов и портов. Эксперты оценят наличие комнат матери и ребенка, игровых зон, помощь персонала семьям, удобство парковок и стоек регистрации.

Рыбальченко подчеркнул, что задача мониторинга – собрать информацию о доступности инфраструктуры, выявить лучшие практики и выработать рекомендации. Результаты будут использованы для улучшения среды на транспорте и внесения данных в общедоступные картографические ресурсы.

Он также представил план работы комиссии на 2026 год, направленный на дальнейшее развитие комфортных и безопасных условий для семейных путешественников. На портале напомнили, что дети стали чаще летать на самолетах после введения 50% скидки на билеты.