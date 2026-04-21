В России разработают единую методологию преподавания родных языков

Сегодня ключевая тема – разработка единой методологии преподавания родных языков. Об этом заявила на Международной научно-практической конференции «Единство в многообразии: современные практики многоязычного этнокультурного образования» в Казани директор Федерального института родных языков народов РФ Эсет Бокова.

«Результаты проекта обеспечат единые научно обоснованные подходы к разработке школьных учебников по языкам народов, как родным, так и государственным. Будут определены единые требования к структуре учебников и цифровым образовательным ресурсам», – рассказала она.

Бокова отметила, что разрабатываются научно-методические рекомендации для создания учебников по государственным языкам республик России. В этой работе учитываются требования федеральных государственных образовательных стандартов и региональные этнокультурные особенности.

«Создается модель учебника „Государственный язык республики Российской Федерации“, разрабатывается система оценочных параметров качества учебно-методических материалов. Подготовлены рекомендации для авторских коллективов, включая требования к структуре, контенту, заданиям и жанрам учебной литературы», – подчеркнула она.

Следующее направление научной деятельности института связано с систематизацией федеральных рабочих программ и школьных учебников по родным языкам. В частности, разрабатывается система для описания фонетического, грамматического и лексического уровней родных языков с учетом национальных и культурных особенностей регионов РФ.

«В этом году описание разрабатывается для тюркской языковой группы. Будут разработаны методологические основы описания уровня родных языков в соответствии с международной системой сертификации родных языков. Определены требования по видам речевой деятельности, описаны грамматическая модель и лингводидактическая структура. Появятся основа учета владения родным языком учащимися и методики преподавания», – сообщила Бокова.

По ее словам, институт также разработает концепцию по формированию перечня языков, подлежащих изучению в школах. Уже подготовлены методические рекомендации по отбору и изучению языков народов России и создан электронный каталог языков, используемых в системе образования.

«Результаты проекта позволят обоснованно формировать перечень изучаемых языков, унифицировать подходы к языковому образованию и обеспечить их полноценное использование в регионах», – пояснила директор учреждения.

Все эти научные проекты станут основой для систематизации и модернизации федеральных рабочих программ и школьных учебников, уточнила она.

«За прошлый год проделана масштабная работа в данном направлении. Разработаны 40 федеральных рабочих программ по родным языкам и родной литературе, рукописи 54 учебников по 10 языкам народов России, рукописи 13 методических пособий для учителей по этим учебникам», – добавила Бокова.

Кроме того, по рукописям прошлых лет подготовлены оригинал-макеты и электронные формы 45 учебников по 10 родным языкам, а также 10 методических пособий для педагогов. В этом году разрабатываются оригинал-макеты электронных форм 34 учебников, 15 проектов федеральных рабочих программ, ведется подготовка авторских текстов по 12 учебникам.

«Впервые запускается программа профессиональной переподготовки „Переводчик в сфере официально-деловой коммуникации“ с использованием языков народов РФ. В прошлом году сформирована федеральная сеть, состоящая из 79 опорных образовательных организаций с этнокультурным содержанием образования. В ближайшее время завершаем создание Ассоциации образовательных организаций», – заключила Бокова.