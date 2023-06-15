В России разработаны новые антидоты и препараты для защиты от радиации для военных

В прошлом году научное подразделение ФМБА разработало несколько антидотов к отравляющим веществам и радиопротекторных препаратов. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Если вы позволите, я хотела, Владимир Владимирович, еще сказать о том, что параллельно наше научное подразделение разработало за 2022 год для РХБЗ [радиационной, химической и биологической защиты] войск несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты», — цитирует ее пресс-служба Кремля.

По словам Скворцовой, новые препараты имеют удобную форму преднаполненных шприцов либо вводятся через рот.

За этот год специалисты разработали еще два универсальных препарата для антидотной терапии: против токсического отёка легких и токсического судорожного синдрома. В скором времени стартуют клинические испытания.