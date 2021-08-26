В России разработан препарат, который поможет в борьбе с раком почек

Российские ученые создали препарат, который поможет повысить эффективность хирургического лечения рака почек. Авторы разработки — исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») отмечают, что он поможет врачам устранять пораженные участки органа, не нанося при этом вреда пациенту, сообщает РИА Новости.

По информации Росстата, в период с 2010 по 2018 год заболеваемость онкологическими патологиями мочеполовой системы выросла с 18,7 до 24,3 тыс. человек в год.

На ранних этапах заболевания одним из оптимальных решений считается удаление поврежденных участков почек. Чтобы искусственно снизить кровообращение во время такой операции, на почечную артерию налагают специальный зажим. Однако если зажим действует дольше 20-30 минут, запускаются процессы, приводящие к кислородному голоданию здоровых участков почки и воспалению. Поэтому для поддержания корректной микроциркуляции крови в органе необходимы специальные препараты.

Человеческий гормон эритропоэтин в результате многочисленных исследований подошел для этой цели, но ученые выявляют у него негативные побочные эффекты. Один из них — серьезный риск образования тромбов и повышение давления.

Специалисты НИУ «БелГУ» после многих лет практики пришли к выводу, что эритропоэтин необходимо заменить веществом с более деликатным действием. Для этой цели эксперты института синтезировали вещество, имитирующее полезные для хирургов свойства эритропоэтина, но лишенное его недостатков.

В отличие от гормона новое вещество не провоцирует эритропоэз, при котором происходит образование новых красных кровяных телец, которые, в свою очередь, вызывают те самые побочные эффекты во время операции на почки.