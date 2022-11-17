В России разработана система сертификационного тестирования на знание иностранных языков

В России запустили отечественную систему сертификационного тестирования на знание иностранных языков «Лингвотест». Она позволяет подтвердить уровень владения английским языком для делового и академического общения и должна заменить зарубежные аналоги, которые стали недоступны россиянам, сообщает Рособрнадзор.

«ВШЭ на протяжении 10 лет проводила независимую экспертизу уровня владения английским языком среди студентов. У нас накоплен значительный опыт разработки и сопровождения различных тестов, а также подготовки экспертов. Мы готовы и хотим сделать систему доступной всей стране», – заявил ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

В январе следующего года тестирование будет запущено в Нижнем Новгороде, а с февраля по март будет организовано открытие центров тестирования в других регионах России. Тест включает четыре раздела: «Чтение», «Письмо», «Аудирование», «Говорение». Чтобы получить сертификат, нужно выполнить все разделы.

Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников отметил, что этот сертификат планируется сделать не только российским, но и международным.

В дальнейшем планируется включить в систему тестирование уровня владения другими языками, в том числе русским как иностранным. Система рассчитана на кандидатов в возрасте от 18 лет. Пройти тестирование можно будет в онлайн-формате или очно в одном из центров ВШЭ.