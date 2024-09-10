Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России разработали пособие по обучению цифровой грамотности людей с ОВЗ
Первое в России пособие по обучению цифровой грамотности людей с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями презентовали на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week.
В его состав входит 50 карточек с ключевой информацией о том, как нужно вести себя в интернете, пояснение к ним для родителей или педагогов. Вскоре пособие станет доступно на станице Фонда «Синдром любви».
«Люди с синдромом Дауна смотрят на мир проще, они более доверчивы. Мы с вами, сомневаясь в какой-то информации, можем ее перепроверить, подвергнуть критике, а человек с синдромом, скорее всего, станет жертвой, если ему вовремя не поможет понятная картинка», – пояснила руководитель направления по работе с бизнесом фонда Юлия Павлова.
Она отметила, что пора «вывести таких людей из тени», чтобы они смогли стать полноценными пользователями интернета и мобильных приложений. Это нужно, например, для того, чтобы самостоятельно заказать себе пиццу, одежду или общаться в социальных сетях.
В разработке карточек принимали участие непосредственно люди с особенностями здоровья. Для их создания использовали ясный язык – конструкции без использования деепричастных оборотов, аббревиатур, а также других сложных для объяснения и понимания частей речи. Заниматься по карточкам и пособию к ним смогут дети совместно с родителями или педагогами. По словам Павловой, полезны они будут также и пожилым людям, которым сложно разобраться в интернет-мире.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»