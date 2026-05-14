В России разработали первые стандарты партнерского финансирования

Депутат Государственной Думы ФС РФ Анатолий Аксаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые стандарты партнерского (исламского) финансирования разработали в России. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на сессии Российского инвестиционно-экономического форума (РИЭФ) в МВЦ «Казань Экспо».

«Я рассчитываю, что в течение месяца мы всё сделаем, первый стандарт появится. У нас в планах подготовить где‑то четыре стандарта в ближайшее время, в текущем году», – заявил депутат.

В кулуарах форума Аксаков рассказал «Татар-информу», что первый стандарт будет касаться облигаций сукук. Остальные стандарты – это аренда, лизинг и рассрочка платежа.

Стандарты разработаны Ассоциацией банков России. Центробанк проверяет, насколько они соответствуют российскому законодательству. Стандарты также будут согласовываться с Организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI).

«Мы надеемся, что это даст сигнал инвесторам, что можно работать по этим стандартам и что можно в этих продуктах участвовать. Мы рассчитываем в том числе, что международные инвесторы из исламских стран будут использовать этот инструмент, чтобы работать на российском рынке. Думаю, что это хороший сигнал, который позволит привлечь миллиарды долларов в российскую экономику», – сказал Аксаков «Татар-информу».