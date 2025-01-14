В России размер пособия по беременности повысят в 1,4 раза в 2025-м

В 2025-м в РФ планируют повысить ряд пособий. Их размер будет варьироваться в зависимости от решений правительства и экономической ситуации.

Так, размер пособия по беременности и родам для женщин, которые находятся в «декрете», повысят в 1,4 раза: до 794 355 рублей при первом ребенке. В случае осложнённых родов (156 дней отпуска) сумма составит 885 тыс. рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — до 1,1 млн рублей.

Единое пособие на детей будет составлять от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей в месяц, а для беременных женщин - от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. рублей ежемесячно.

Минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 9,2 тыс. рублей, а максимальное — 68,9 тыс. рублей в зависимости от среднего дохода за последние два года лица, заботящегося о чаде в это время, пишет «Радио 1».

Маткапитал с 1 февраля 2025-го вырастет до 676 тыс. рублей за первого ребёнка и до 217 тыс. рублей за второго (или 894 тысячи рублей, если выплату за первого ребёнка родитель не получил).