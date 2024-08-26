В России рассмотрят создание четырех программ льготной ипотеки

В будущем в России могут создать четыре новые льготные ипотечные программы. Они будут предоставляться молодым специалистам, а также работникам промышленности, строительной сферы и науки. Об этом со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщает «Парламентская газета».

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах», — заявил собеседник агентства.

Депутат отметил, что программа для работников промышленности позволит обеспечить ценных специалистов жилплощадью на льготных условиях. Ипотека в сфере строительства будет предназначаться для жителей регионов, в которых планируются масштабные стройки.

Аксаков подчеркнул, что в стране должны появиться новые дополнительные меры поддержки взамен завершившейся программы льготной ипотеки.

«Только на этот раз задача стоит сделать их более упорядоченными и четко регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд, создавая неконтролируемый спрос и перегрев» рынка», — уверен он.

По словам главы Комитета ГД по финансовому рынку, также будет обсуждаться региональные программы ипотеки для ряда субъектов. К примеру, новых регионов, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Это перспективные территории для развития промышленности и добывающих производств, однако в них не хватает специалистов для реализации таких проектов.

«В целом, на мой взгляд, основная задача сейчас — создать максимально комфортные условия для людей в регионах, чтобы они не уезжали в города-миллионники, а оставались, поднимали науку и промышленность на местах. Это, безусловно, касается и обеспечения их жильем», — подчеркнул Анатолий Аксаков.