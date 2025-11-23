В России рассматривают возможность отправки антропоморфного робота в космос

Ученые МФТИ и Института космических исследований РАН обсуждают перспективу отправки разработанного в МФТИ антропоморфного робота «СЕРВАНТ» в космос при испытаниях пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Об этом ТАСС сообщил профессор МФТИ Азер Бабаев на презентации проекта.

По словам Бабаева, в рамках подготовки к будущим российским лунным миссиям запуски кораблей на ранних этапах будут проходить без экипажа. В этой связи возникла идея использовать робота в качестве «пилота» – для оценки условий работы внутри корабля и вне его в космическом пространстве. Окончательное решение пока не принято.

Робот «СЕРВАНТ», сопоставимый по размерам и массе со взрослым человеком, оснащен системой искусственного интеллекта. Разработка стартовала четыре года назад после победы студенческой команды МФТИ на чемпионате мира по футболу среди гуманоидных роботов, что позволило получить государственный грант на создание машины.

Профессор отметил, что российские алгоритмы управления оказались конкурентоспособными на международном уровне: специалисты МФТИ установили мировой рекорд скорости бега антропоморфного робота на соревнованиях в Южной Корее.

Основным ограничением для дальнейшего развития проекта остается отсутствие нескольких экземпляров робота. По словам Бабаева, появление второго и третьего образца позволит ускорить работы, снизить риски при модернизации и подготовить облегченную версию для международных соревнований.