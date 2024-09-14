В России расширят основания для погашения долгов бойцов СВО

В России подготовлен законопроект, расширяющий число оснований для освобождения от долгов участников, ветеранов СВО и их жен. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Как напомнил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поддержка военнослужащих и членов их семей является приоритетом в работе Правительства. Поэтому было принято решение о расширении существующих мер.

Так, бойцы, получившие госнаграду либо уволенные со службы после выполнения задач в зоне боевых действий, получат возможность прекратить обязательства по кредитному договору с банками, а также освободиться от взыскания долгов за просроченные платежи по коммунальным услугам и от уплаты исполнительского сбора по подобным делам.

«Проект соответствующего закона Правительством подготовлен, — заметил Премьер. — Рассчитываем, что его смогут оперативно рассмотреть и наши коллеги из Государственной Думы».