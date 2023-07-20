В России расширили перечень детских товаров, на которые снизят НДС

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Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о расширении перечня детских изделий, на которые в два раза (до 10%) будет снижен налог на добавочную стоимость (НДС).

По поручению Президента РФ Владимира Путина, в список внесли автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми.

Кроме того, льготное налогообложение уже действует для производителей и продавцов детской одежды и обуви, кроваток, колясок и матрацев, а также принадлежностей для образования и творчества.

Мишустин отметил, что документ позволит повысить финансирование на развитие производства детских товаров.

«Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары», – подчеркнул Премьер-министр РФ.