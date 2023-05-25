В России расширили ответственность за распространение экстремистских материалов

Госдума приняла в во втором и третьем, заключительном чтении законопроект о расширении перечня экстремистских материалов. За их распространение будет грозить административная ответственность, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас в России предусмотрены штрафы за распространение экстремистских материалов, которые находятся в федеральном списке, их производство или хранение для последующего массового распространения. С учетом изменений к ответственности начнут привлекать и тех, кто распространяет экстремистские материалы, которые включены в закон «О противодействии экстремистской деятельности», их производство и хранение.

К примеру, к такой литературе относятся труды лидеров национал-социалистской партии Германии, фашистской партии Италии, групп, движений, которые были признаны преступными в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала, а также изображения и выступления лидеров организаций, которые сотрудничали с вышеупомянутыми объединениями.