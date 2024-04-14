В России расширили механизм СПИК для производителей гибридного транспорта

Правительство России расширило возможность заключения специнвестконтрактов (СПИК 2.0) для отечественных производителей гибридного транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что «гибридом» называют авто, где есть и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель. Цель принятого в правительстве решения - поддержать и развить технологии производства таких транспортных средств.

В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязан реализовать инвестпроект по разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции в России.

Власти РФ тем временем дают такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, включая налоговые льготы и особые условия аренды земли без организации торгов. Срок заключения контракта – до 15 лет, если вложения в проект составляют не более 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения могут увеличить до 20 лет.