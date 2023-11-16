В России расширили круг лиц для процедуры внесудебного банкротства

Изменения в закон о банкротстве, которые вступили в силу 3 ноября этого года, значительно расширили круг лиц, которые могут воспользоваться процедурой во внесудебном порядке. Об этом сообщил заместитель директора ГБУ МФЦ в Татарстане Руслан Нигматуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Главное, что привнес новый закон – расширил круг граждан, которые могут воспользоваться правом о признании банкротом во внесудебном порядке», – рассказал он.

Он отметил, что теперь этот формат доступен пенсионерам и получателям социальных выплат, если их основной доход пенсия или получение «социалки». Кроме того, они не должны владеть имуществом для взыскания, а исполнительный документ должен быть выдан более 1 года назад.

Также под новый закон попадают те граждане, которым исполнительный документ был выдан более 7 лет назад. «Если гражданин за 7 лет не смог погасить долг, то логично, что его доход слишком низок, чтобы и в будущем покрыть долги», – объяснил нововведение Нигматуллин.

При этом сумма долга должна быть более 25 тыс. рублей и не более 1 млн. Отметим, что минимальная планка после изменений была снижена с 50 тыс. рублей, а максимальная, наоборот, выросла вдвое – с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Отдельно, Нигматуллин отметил, что для начала процедуры необходимо подать заявление в МФЦ. В нем нужно точно указать свои доходы и долги. Если информация окажется ложной, то кредитор в праве начать судебное разбирательство, по итогам которого должнику придется покрывать еще и судебные издержки.

Директор ГБУ МФЦ в Татарстане подчеркнул, что если во время процедуры должник увеличит свой доход, то он должен об этом сообщить.

Отметим, что долги по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда, а также по выплате зарплаты, выходного пособия и уплате алиментов списать нельзя.

Напомним, что процедура внесудебного банкротства начала действовать с сентября 2022 года по закону, подписанному Президентом России Владимиром Путиным.