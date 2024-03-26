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Расширена программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России
В России расширена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.
На период с 2024 по 2026 год увеличена сумма, на которую медицинские организации смогут приобрести необходимое оборудование и инвентарь за счет средств ОМС. Ранее лимит составлял 100 тысяч рублей, а теперь 400 тыс. Помимо этого, в тариф добавлены расходы на техобслуживание такого инвентаря и оборудования.
Благодаря этому с 2024 года часть высокотехнологичных медуслуг оказывается по базовое программе ОМС. Также для медиков, оказывающих такую помощь, введены повышающие коэффициенты к заработной плате.
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