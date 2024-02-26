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В России расширена программа бесплатного переобучения граждан
В России расширена программа бесплатного переобучения граждан и получения дополнительного профобразования. Ее участники получают образование по наиболее востребованным направлениям на рынке труда. Постановление с изменениями подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства.
В действующую программу вошли новые категории граждан. Теперь стать ее участниками могут люди с инвалидностью, те, кто находится в поиске работы либо в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста. Причем присоединиться к проекту могут не только родители ребенка, но и другие родственники либо опекун.
Также участниками могут стать россияне в возрасте от 50 лет, неработающие матери дошкольников, некоторые категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные либо находящиеся под риском потери работы.
В Правительстве отметили, что за этот год охват программы должен составить свыше 100 тысяч человек. На их переобучение выделено более 6 млрд рублей.
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