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В России расширена категория получателей удостоверений ветерана боевых действий
Правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий – документ служит подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы. Об этом передает пресс-служба Кабмина.
Согласно новации, получить удостоверение единого образца смогут добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также граждане, которые заключили контракт или имели другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022-го и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022-го.
Изменения, расширяющие категорию тех, кому присваивается статус ветерана боевых действий, приняты в апреле 2023 года. Для этих граждан на федеральном уровне установлены льготы, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей.
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