В России расширен порядок выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот

Правительство России утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот, которым исполнилось 23 года в 2024 году. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Дети-сироты смогут приобрести благоустроенное жилье с использованием сертификата в любом регионе или воспользоваться им для погашения ипотеки.

Чтобы получить такой документ, необходимо подать заявку через МФЦ либо на портале госуслуг.

Документом также предусмотрена защита средств от мошенников. С этой целью их будут переводить сразу на счет продавца либо кредитных организаций (в случае погашения ипотеки).

В Правительстве уточнили, что документ подготовлен в рамках новых норм ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Ранее, говорится в пояснительной записке, дети-сироты могли получить квартиру только в рамках договора спецнайма.