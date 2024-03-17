Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России расширен перечень веществ, подлежащих контролю
В России расширен перечень психотропных, наркотических веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Мера принята для противодействия незаконному изготовлению наркотиков. В частности, пополнение перечня 23 прекурсорами поможет борьбе с изготовлением мефедрона и N-метилэфедрона, производных амфетаминов и MDMA. Все они ранее являлись легальной альтернативой уже внесенных в список веществ.
Помимо того, документ устанавливает объем таких веществ, за приобретение, транспортировку и хранение которых нарушителям будет грозить уголовное наказание.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»