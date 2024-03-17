В России расширен перечень веществ, подлежащих контролю

В России расширен перечень психотропных, наркотических веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Мера принята для противодействия незаконному изготовлению наркотиков. В частности, пополнение перечня 23 прекурсорами поможет борьбе с изготовлением мефедрона и N-метилэфедрона, производных амфетаминов и MDMA. Все они ранее являлись легальной альтернативой уже внесенных в список веществ.

Помимо того, документ устанавливает объем таких веществ, за приобретение, транспортировку и хранение которых нарушителям будет грозить уголовное наказание.