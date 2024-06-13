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В России раскрыто хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС
ФСБ выявила хищение более миллиарда рублей социальных выплат на основении полученных из стран ЕС поддельных документов о рождении и смерти людей, передает ТАСС.
По данным агентства, в нескольких субъектах Южного и Северо-Кавсказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и соцвыплат на основании поддельных документов.
Ложные свидетельства о рождении и смерти якобы оформляли органы власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольства РФ в этих странах.
Сообщается, что участники организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, которые якобы были заключены между ГУП и физлицами, на основании которых на счета ГУП поступали деньги, которые затем обналичивались и присваивались.
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