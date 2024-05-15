В России работодатели могут начать проверять загранпаспорта некоторых россиян

В Государственную думу внесен проект закона о проверке работодателями загранпаспортов россиян. Данная мера относится к тем гражданам, которые владеют гостайной, пишут «Известия».

Документ должен дать право руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах у обладателей секретной информацией.

По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата Анатолия Выборного, такая мера поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. То есть, если работник не получил такого разрешения, но покинул Россию, то это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В случае нарушения паспорт такого человека признают недействительным, объяснил спикер.

Также авторами такого документа стали главы комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Каратаполов, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и другие депутаты.