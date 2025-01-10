В России работодателей с нелегальной занятостью внесут в спецреестр

В России работодателей с нелегальной занятостью внесут в специальный реестр. Правительство РФ утвердило правила его ведения.

Как сообщает инспекция труда в РТ, в реестре отразят сведения о компаниях и ИП, у которых выявлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или уклонения от оформления трудовых договоров с работниками (постановление Правительства РФ от 27 декабря 2024 г. № 1927).

Ответственным за ведение реестра назначен Роструд. Он будет вносить информацию о работодателях на основании постановлений об административных правонарушениях. В реестре появятся такие сведения, как название компании или Ф. И. О. ИП; ИНН; дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении).

«Все данные будут открыты и доступны для граждан – это позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании при трудоустройстве», - говорится в сообщении.

Реестр формируется с 1 января 2025-го, в него будут заносить информацию только о тех работодателях, постановления в отношении которых вступили в силу после указанной даты. Срок нахождения в реестре – один год с момента последнего установленного нарушения. После этого запись будет автоматически удалена из реестра. При этом предусмотрено и досрочное исключение – в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в законную силу.