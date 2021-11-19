В России работников с детьми смогут привлекать к сверхурочной работе только с их согласия

Многодетных сотрудников можно будет привлекать к ночной или сверхурочной работе, а также отправлять в командировки только с их согласия, следует из закона, подписанного Президентом России Владимиром Путиным. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения касаются родителей-одиночек с детьми до 14 лет, а также родителей или опекунов трех и более несовершеннолетних детей, младшему из которых нет 14 лет.

Также закон распространяется на семьи, где второй родитель ребенка до 14 лет работает вахтовым методом.

Привлекать таких граждан к сверхурочной работе или труду в ночное время будет возможно только с их письменного согласия.

Также, согласно документу, устанавливаются дополнительные гарантии для инвалидов. Их можно будет направить в командировки с их согласия в случае, если это не запрещено по состоянию здоровья таких сотрудников.