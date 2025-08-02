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Общество 2 августа 2025 16:48

В России работникам бюджетных учреждений повысят зарплату с 1 октября 2025 года

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В России работникам бюджетных учреждений повысят зарплату с 1 октября 2025 года
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России с 1 октября отдельным категориям сотрудников бюджетных организаций поднимут зарплату на 7,6%. Об этом сообщило правительство РФ.

«С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников», – сказано в публикации.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписано.

В сообщении также указано, что повышенную заработную плату начнут получать сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.

На повышение зарплат таким работникам в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годы предусмотрели 30,8 млрд рублей.

«Повышение уровня реальной зарплаты – одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе», – подчеркнули в правительстве РФ.

#зарплата #Повышение #бюджетники #индексация зарплат
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