В России работают над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта

Правительство России по поручению Президента РФ Владимира Путина работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ). В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных». Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уже к 15 апреля 2024 года Минэкономики, Минцифры и Минфин РФ должны определить перечень показателей нацпроекта в части развития ИИ и оценить объем финансирования.

Еще Минцифры РФ должны до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе «ГосТеха», а Минобрнауки и Минэкономики России разработать до 30 марта следующего года программы для ВУЗов по подготовке специалистов в сфере ИИ.

Напомним, ранее Путин поручал российскому правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030-го. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и ПО, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.