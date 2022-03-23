В России пять дней подряд регистрируется менее 500 смертей от Covid-19

В России уже пять дней подряд регистрируется менее 500 смертей от коронавирусной инфекции. Так, накануне подтвердилось 429 случаев, а днем ранее — 472. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19.

В общей сложности за время пандемии в России выявлено 365 802 умерших от последствий вируса. Условная летальность сейчас держится на уровне 2,07%.

За прошедший день вирус подхватили 26 826 человек, прирост составил 0,15%.

Снижается и число госпитализаций — 5109 за сутки, что на 35% меньше, чем день назад. Данный показатель падает в 77 регионах, однако в семи, наоборот, отмечается его рост.

74 920 человек поправились. В оперштабе отметили, что общая доля выздоровевших достигла 92,9% от числа заболевших.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане от последствий коронавируса умерли еще четыре женщины.