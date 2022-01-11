В России проходной балл ЕГЭ на бюджет в вузы снизился впервые за 10 лет

В России впервые за 10 лет произошло снижение средних проходных баллов ЕГЭ для поступления в вузы. Это коснулось как бакалавриата, так и специалитета очной формы обучения, сообщает РБК, ссылаясь на данные НИУ ВШЭ.

Так, согласно мониторингу качества приема в вузы РФ в 2021 году, средний проходной балл понизился на 0,5 и составил 70,3. Если исключить Москву и Санкт-Петербург, показатель упал с 67,5 до 66,9.

В столицах же проходные баллы по-прежнему увеличиваются: в Москве они выросли до 80,7 (+0,4), а в Петербурге и области — до 80,2 (+0,7).