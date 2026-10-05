В России проведут турнир по кибербезопасности в формате «захвата флага»

Всероссийский турнир по информационной безопасности «X Кубок CTF России» пройдет с 31 октября по 6 декабря. Соревнования пройдут в формате CTF (Capture the Flag – «захват флага»): участникам предстоит искать «флаги» и уязвимости, а также атаковать команды соперников.

К участию приглашают школьников, учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов и молодых специалистов в возрасте от 14 до 27 лет.

Турнир состоит из нескольких этапов. Отборочный онлайн-этап пройдет с 31 октября по 1 ноября. Затем участников ждут очные раунды в формате attack-defense. 4 декабря состоится финал для школьников и учащихся учреждений СПО, 5 декабря – полуфинал в академическом и смешанном зачетах, а 6 декабря – большой финал. В этот же день подведут итоги соревнований.

Главной интригой турнира станет финал – его формат пока держат в секрете, и о нем знает только Техническая группа Кубка. Над разработкой этапа работают представители команды из топ-10 мирового рейтинга CTFtime. Организаторы ставят перед ними задачу создать совершенно новый формат для российских соревнований. По итогам третьего этапа в финал пройдут четыре команды.

Участие в турнире бесплатное. В каждой команде может быть от одного до семи человек, при этом образовательные организации могут заявить любое количество команд.

В этом году определят победителей в четырех номинациях: лучшая школьная команда, лучшая команда среди учреждений СПО, лучшая студенческая команда в академическом зачете и лучшая команда молодых специалистов до 27 лет.

Призовой фонд соревнований составляет 1 млн рублей. Победители получат подарки от партнеров турнира и кубки. Педагогам и кураторам, подготовившим победителей и призеров, вручат благодарственные письма.

Регистрация участников открыта до 30 октября. Подать заявку можно на сайте соревнований. Официальный сайт турнира также содержит дополнительную информацию о Кубке.