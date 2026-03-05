В России проведут мини-парады на юбилеи ветеранов боевых действий

Фото предоставлено организатором мероприятия

В России инициировано новое направление проведения мини-парадов, они приурочены к юбилеям ветеранов боевых действий. Формат мини-парада предусматривает торжественное поздравление одного юбиляра в удобном и заранее согласованном месте.

Новое направление персональных поздравлений героев Отечества развивается командой, которая в 2019 году инициировала проведение в России мини-парадов у домов ветеранов Великой Отечественной войны. Для системного развития проекта команда зарегистрировала автономную некоммерческую организацию «Мини-парады».

«В 2026 году уже спланировано к проведению 18 мини-парадов для ветеранов, которым исполняется 40 и 50 лет, в семи регионах России, в том числе в Республике Татарстан. Мы призываем все общественные организации, образовательные учреждения, молодежные объединения и добровольческие команды присоединяться к организации мини-парадов на юбилеи наших защитников. Они заслуживают этого внимания», – отметил представитель АНО «Мини-парады» Федор Антонов.

«На нашем сайте размещены методики поиска юбиляров и организации таких мини-парадов, инструкция по обеспечению безопасности, положение о конкурсе на лучший мини-парад и другая полезная информация. Со своей стороны мы готовы оказать организаторам информационную и финансовую поддержку, согласовать проведение мини-парада с силовыми ведомствами», – добавил он.

Мероприятия направлены на укрепление преемственности поколений, сохранение исторической памяти и выражение общественного признания заслуг ветеранов.