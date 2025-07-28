В России проведут конкурс «Лучшая муниципальная практика» с призовым фондом в 1 миллиард

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» охватывает широкий круг направлений – от градостроительной политики и цифровизации до развития малого бизнеса, социальной сферы и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит пресс-служба Правительства России.

Конкурс, проводящийся с 2017 года, стал важным инструментом для выявления и поощрения наиболее эффективных решений в муниципальном управлении. В 2025 году призовой фонд составит 1 млрд рублей, что позволит масштабировать лучшие проекты.

Хуснуллин подчеркнул, что в пяти основных номинациях – «Градостроительная политика и ЖКХ», «Управление территорий», «Бренд территорий», «Умный город» и «Межнациональное согласие» – участвуют инициативы, которые действительно улучшают жизнь как в городах, так и в селах. Прием заявок уже стартовал.

Минстрой РФ курирует две номинации: по цифровизации городского хозяйства и по развитию жилищно-коммунального сектора. Отмечается, что конкурс с каждым годом укрепляет свои позиции и служит площадкой для распространения успешных решений среди всех субъектов.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин добавил, что в 2024 году конкурс показал высокий уровень инициатив не только в крупных городах, но и в сельской местности. По его словам, география проектов-победителей охватывает всю страну – от Белгорода до Мурманска, от Кирова до Саратова.

Конкурс проходит в два этапа – сначала региональный отбор, затем федеральный. Победители получат признание на общероссийском уровне и возможность тиражирования своих практик. Участники делятся на две категории: городские округа и сельские поселения.

Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин сообщил, что в 2025 году добавлены две новые номинации: «Эффективное управление территорией» и «Бренд территорий». Первая касается развития экономики и новых источников дохода, вторая – формирования привлекательного имиджа муниципалитетов. Сорокин выразил надежду, что это расширит географию конкурса и привлечет новые регионы.