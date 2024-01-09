В России проведут эксперимент по маркировке косметики и средств гигиены

С 15 января в России стартует эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Постановление подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Эксперимент продлится до 28 февраля 2025 года. В нем примут участие производители, импортеры, а также организации розничной и оптовой торговли.

В этот период будет проводиться маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст, дезодорантов, моющих средств, мыла и другой продукции. Проверить подлинность товара можно будет через систему «Честный знак».

Ожидается, что проект поможет борьбе с нелегальным оборотом косметики и средств бытовой химии.