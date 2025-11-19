В России прошел первый Всероссийский съезд родительских комитетов

Первый Всероссийский съезд родительских комитетов, объединивший 600 участников из 89 регионов России, прошел в Московском дворце пионеров 18 ноября 2025 года. На съезде собрались члены Всероссийского родительского комитета, ведущие специалисты по работе с родительским сообществом Росдетцентра, советники директоров по воспитанию, а также председатели региональных родительских комитетов.

Приветственную телеграмму участникам съезда отправил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что мероприятие помогает решать важные задачи – укреплять институт семьи и воспитывать молодежь на основе духовно-нравственных идеалов, патриотизма и гражданственности.

«Уверен, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, позволит участникам обсудить актуальные, значимые для родителей, детей и педагогов проблемы, обменяться накопленным опытом, выйти на конкретные инициативы, которые послужат совершенствованию системы отечественного образования и просвещения в интересах России и ее будущего. Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго», – пишет Путин.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко также обратился к участникам съезда. Он подчеркнул, что родительские комитеты стали полноценными партнерами государства, а от воспитания подрастающего поколения зависит будущее страны. По словам Кириенко, это является причиной, почему в 2024 и 2025 годах Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда Президента РФ 1 млрд рублей на поддержку проектов в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ.

«За год 1211 проектов родительских комитетов получили поддержку. И это не разовое решение. По поручению Президента Правительство Российской Федерации уже заложило по 1 млрд рублей в трехлетний бюджет, поэтому конкурс будет продолжаться ежегодно. Это показывает отношение Президента, его оценку значимости и важности этой работы. В целом решениями Президента у нас создана целая система для поддержки детей и воспитания. Поэтому очень прошу вас активнее включаться во все эти проекты. Вместе с вами нам надо сделать так, чтобы вся система действительно работала на воспитание и создание условий для самореализации и развития наших детей», – сказал Сергей Кириенко.

Конкурс, о котором говорит заместитель руководителя администрации Президента, был запущен Обществом «Знание» совместно с Минпросвещения РФ в 2024 году. В конкурсе приняло участие 8,5 тысячи школ, почти половина которых расположена в сельской местности. Победителям были выделены денежные премии в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей, благодаря чему в школах появились интерактивные музеи, научные классы, заработали семейные театры, проводятся живые уроки истории в формате фестивалей и многое другое.

С приветственной речью выступил и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что проведение мероприятия играет большую роль во взаимодействии между родителями и системой образования.

«По поручению Президента России в 2020 году воспитание вернулось в школы. В России создана целая система воспитания, которая сегодня успешно работает, в том числе благодаря деятельности советников директоров по воспитанию, которые связывают педагогические коллективы и родителей. Важно, что родители выступают нашими союзниками в реализации ключевых проектов. Сегодня здесь присутствуют представители разных регионов, и съезд выступает площадкой для нашего взаимодействия и обмена опытом. Дорогие родители, нам важно услышать ваши предложения, чтобы продолжить совместно развивать систему образования», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В рамках съезда наградили активных родителей и педагогов. Так, за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получил директор Ново-Арышской средней общеобразовательной школы Республики Татарстан Дамир Набиуллин.

Программа съезда охватила наиболее актуальные вопросы по воспитанию и образованию подрастающего поколения. В первый день съезда помимо совещаний и тематических встреч, участники защитили групповые проекты по темам воспитания и работе родительских комитетов всех уровней.

Во второй день состоялось заседание Всероссийского родительского комитета с участием Председателя Правления «Движения Первых», Героя Российской Федерации Артура Орлова, генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, заместителя руководителя Росмолодежи Юрия Лескина. Обсуждали программу просвещения родителей детей дошкольного возраста и совместную работу родителей с государственными ведомствами. Кроме того, подвели итоги работы ВРК в 2025 году и утвердили план работы на следующий год.

По итогам заседания было решено увеличить просветительскую деятельность и максимально проинформировать родительское сообщество о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети».

В этот же день выдающиеся лекторы на примерах подвигов раскрыли ценности патриотизма, рассказали о государственной поддержке семей, о роли спорта и культурного наследия в воспитании нового поколения, а также о цифровых сервисах для взаимодействия семьи и школы. Среди спикеров – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой Российской Федерации Александр Карелин, вице-президент по стратегическим проектам VK Руслан Хайбуллов и другие.