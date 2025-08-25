В России проработают механизм добровольного ограничения доступа к опасному контенту

Фото: © «Татар-информ»

Правительство утвердило план мероприятий, согласно которому в России может появиться механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту в интернете. С документом ознакомился ТАСС.

В проработке инициативы примут участие Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и ряд других ведомств. Механизм будет касаться информации, которая может представлять угрозу пользователям, но при этом не подпадает под действующие ограничения.

Срок выполнения задачи установлен на третий квартал 2027 года. По итогам работы профильные ведомства должны будут представить свои предложения в правительство.