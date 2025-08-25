news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 08:44

В России проработают механизм добровольного ограничения доступа к опасному контенту

Читайте нас в
Телеграм
В России проработают механизм добровольного ограничения доступа к опасному контенту
Фото: © «Татар-информ»

Правительство утвердило план мероприятий, согласно которому в России может появиться механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту в интернете. С документом ознакомился ТАСС.

В проработке инициативы примут участие Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и ряд других ведомств. Механизм будет касаться информации, которая может представлять угрозу пользователям, но при этом не подпадает под действующие ограничения.

Срок выполнения задачи установлен на третий квартал 2027 года. По итогам работы профильные ведомства должны будут представить свои предложения в правительство.

#Минцифры РФ #блокировка контента #информационная безопасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025