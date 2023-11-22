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В России произошел массовый сбой во «ВКонтакте»
Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои. Не работают ни сайт, ни приложение соцсети.
Согласно информации сайтов, фиксирующих сбои, ошибки в работе сайта и приложения начались с 15.00. Уже в течение 15 минут количество сообщений о неполадках многократно увеличилось. Основные причины жалоб – проблемы с приложением (более половины обращений), 39% – «не работает», 9% – проблемы с загрузкой сайта. О проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Челябинска. Кроме того, поступило несколько сообщений из Минска.
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