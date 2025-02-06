В России пройдет Tolles Diktat по немецкому языку

С 17 по 28 февраля этого года уже в 13-й раз состоится Всероссийская открытая акция Tolles Diktat. Мероприятие, которое проводится по инициативе общественных организаций российских немцев, нацелено на популяризацию немецкого языка и развитие культуры грамотного письма на немецком.

Акция приурочена к Международному дню родного языка, который был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Он отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Онлайн-трансляция Tolles Diktat состоится 21 февраля в 13 часов по московскому времени.

К участию в мероприятии приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели языковых курсов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Дом дружбы народов Татарстана выступает в качестве информационного партнера акции, подчеркнули в ДДН РТ.