В России представят документальные фильмы о возможностях нацпроекта «Образование»

Премьера двух документальных фильмов о людях, жизнь которых изменилась благодаря национальному проекту «Образование», состоится в июне. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Фильм „Сельский учитель” будет доступен на онлайн-платформе „Смотрим” с 20 июня. Его герои на личном примере расскажут, как изменилась их жизнь и как они меняют жизнь детей и их образование к лучшему», — отметили в министерстве.

Документальный фильм «Школа будущего» можно будет посмотреть на онлайн-платформе с 23 июня. Зрители познакомятся с героями, которые пользуются возможностями дополнительного образования и современного оборудования в школах благодаря нацпроекту.

В России по национальному проекту «Образование» до 2024 года все сельские школы окажутся оснащены оборудованием для обучения, дополнительных занятий, спортивных активностей, а в 5,7 тыс. образовательных организациях сельской местности обновят материально-техническую базу для занятий спортом.

Кроме того, по нацпроекту по всей стране открываются центры дополнительного образования, где дети бесплатно осваивают перспективные специальности. В частности, школьники могут заниматься в центрах «Точка роста», которые открываются в учебных заведениях сельской местности и небольших городов. Сейчас в России функционируют более 9,5 тыс. «Точек роста», а до конца 2024-го будут работать уже свыше 24 тыс. таких центров.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.